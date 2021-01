Star komt met meer dan 1000 films en series naar Disney+

Disney heeft in december al laten weten dat het aanbod zal uitbreiden onder de naam Star. Inmiddels is vrijgegeven dat het gaat om 1.000 films en series.

Nieuw aanbod Disney+

Disney+ bestaat inmiddels ruim een jaar en ondanks de vele bestaande titels waren de periodieke toevoegingen nog niet echt overweldigend, op uitschieters als The Mandalorian en bioscoopfilms als Mulan en The Lion King na. Binnenkort komt er verandering in het aanbod. Disney heeft laten weten dat er een tiental nieuwe films en series rond Star Wars zullen verschijnen op de dienst.

Via Twitter heeft Disney laten weten dat de dienst interessanter zal worden voor een volwassener publiek. De Star uitbreiding zal op 23 februari verschijnen en moet het aanbod een flinke upgrade geven.

Prijsverhoging

Star brengt meer dan 1.000 films en series naar de dienst. Het aanbod is vooral gericht op volwassenen. Wel is het zo dat de dienst flink duurder zal worden. Waar het abonnement op Disney+ nu nog €6.99 per maand of €69.99 per jaar bedraagt, gaat dit vanaf 23 februari aangepast worden naar €8.99 per maand of €89.99 per jaar.

De nieuwe series en films zijn onderdeel van de nieuwe Star categorie en zal zich gaan plaatsen naast de bestaande Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic categorieën.