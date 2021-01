Officieel: Samsung Galaxy S21 Unpacked-evenement op 14 januari

Samsung is de start van het nieuwe jaar goed begonnen met de onthulling van het 2021 Unpacked-evenement. Op 14 januari staat het Unpacked-evenement gepland en krijgen we meer informatie over de nieuwe Galaxy S21-serie.

Samsung Galaxy S21 Unpacked-evenement

Het Unpacked-evenement staat volledig in het teken van het nieuwe Unpacked-evenement en staat gepland voor 14 januari. De nieuwe topserie smartphones van Samsung worden naar verwachting tijdens dit evenement aangekondigd welke de S20-serie zullen opvolgen.

Het Samsung Unpacked-evenement is volledig virtueel en zal te volgen zijn via verschillende kanalen zoals YouTube.

Galaxy S21

Inmiddels is al behoorlijk veel informatie uitgelekt over de nieuwe Galaxy S21 smartphone. Naar verwachting komen er een drietal smartphones beschikbaar. Onder de motorkap is er naar verwachting een Snapdragon 888 aanwezig, alleen is de kans groot dat we in Europa de Exynos 2100 chip zullen zien in de smartphone.

Eind januari verkrijgbaar?

De Samsung Galaxy S21-serie moet naar verwachting eind januari al te koop zijn. Samsung gaat met de nieuwe smartphone direct de concurrentie aan met de nieuwe Xiaomi Mi 11 smartphone.