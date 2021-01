Xiaomi brengt Mi Smart Clock naar Nederland

De nieuwe Xiaomi Mi Smart Clock is een slimme wekker welke ook naar Nederland op de markt komt.

Xiaomi Mi Smart Clock

De Xiaomi Mi Smart Clock is een nieuw product van Xiaomi welke beschikt over vele nieuwe slimme functionaliteiten. Het product kan je zien als een slimme wekker welke volop beschikt over mogelijkheden.

Tijdens de onthulling van de nieuwe Redmi Note 9T smartphone heeft Xiaomi ook de Mi Smart Clock uitgebracht. De slimme wekker is voorzien van een 3,97 inch beeldscherm welke is voorzien van een touchscreen. Op het touchscreen is het mogelijk om het weer en de kalander te weergeven. Naast de standaard functionaliteiten zijn er ook opties als een digitaal fotolijst aanwezig.

Ook slimme assistenten als Google Assistent en Chromecast mogen niet ontbreken. Onder de motorkap van de slimme wekker is 1GB aan RAM en 4GB aan opslagruimte aanwezig.

Vanaf februari is de Xiaomi Mi Smart Clock te verkrijgen in Nederland voor een bedrag van 49,95 euro.