Xiaomi Redmi Note 9T: Smartphone met 5G voor 229 euro

De Xiaomi Redmi Note 9T is een betaalbare smartphone met 5G-ondersteuning en prima specificaties. Zo beschikt de smartphone over een 90Hz-scherm en zijn er verder uitstekende prestaties voor het geld aanwezig.

Xiaomi Redmi Note 9T

Met een adviesprijs van 229 euro is de Note 9T waarschijnlijk een van de goedkopere smartphones welke beschikt over een 5G verbinding. De Note 9T wordt aangedreven door een Dimensity 800U processor, en komt verder met 4GB aan RAM en 64 of 128GB aan interne opslag. Het toestel beschikt over een solide 5000mAh batterij welke een oplaad capaciteit heeft van 18W.

Xiaomi heeft het smartphone voorzien van een 6.53-inch scherm met een resolutie van 2340×1080 pixels. Ook qua camera’s is er weinig verkeerd. Met een 48MP hoofdcamera, 8MP ultra-wide en 2MP macro sensor is de setup uitgebreid en voor het geld meer dan prima.

De smartphone is voorzien van de bekende MUI Android interface welke is gebaseerd op Android 10. Naar verwachting zal de smartphone ook de update naar Android 11 ontvangen.

Beschikbaarheid

De smartphone is voor 229 euro te verkrijgen en is hiermee de goedkoopste 5G smartphone op de markt. Ook is er een variant zonder 5G welke verkocht zal worden voor 169 euro.

Eind januari zal de smartphone verschijnen in Nederland voor 229 euro.