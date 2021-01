Samsung Galaxy A12 met grote accu te verkrijgen in Nederland

De nieuwe Galaxy A12 van Samsung is een budgetsmartphone welke is gericht op het goedkopere segment en een adviesprijs heeft meegekregen van €179. Vanaf deze week is de smartphone te verkrijgen in Nederland.

Galaxy A12

De Galaxy A12 is een betaalbare smartphone welke toch is voorzien van dergelijke specificaties. Samsung heeft de smartphone uitgerust met een 6.5-inch HD+ scherm. Onder de motorkap van het toestel vinden we een MediaTek Helio G35 octa-core processor met 4GB aan werkgeheugen. Standaard is er 64GB aan interne opslag te vinden. Voor €199 krijg je 128GB aan interne opslag.

Verder is er een flinke accu 5000mAh-accu aanwezig en is het opladen mogelijk met maximaal 15 watt. Vooralsnog is de smartphone voorzien van Android 10, al is de verwachting dat Samsung de smartphone zal updaten naar Android 11.

Galaxy A12 beschikbaarheid

De A12 is verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit en blauw en is per direct te verkrijgen in Nederland.