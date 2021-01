Philips Hue wall switch maakt bestaande lichtschakelaar slim

Signify heeft een aantal nieuwe Philips Hue accessoires aangekondigd. Het gaat hierbij onder andere om de Hue wall switch module. Deze plaatst je in de muur achter je bestaande lichtschakelaar. Hiermee kan je de bestaande lichtschakelaars slim maken.

De slimme lampen van Philips Hue geven de mogelijkheid om de lampen te bedienen met je iPhone. Wel is het een voorwaarden dat de lamp continu beschikt over een actieve stroombron. In de meeste gevallen moet de lichtschakelaar altijd aan staan. Wanneer de lichtschakelaar uitgaat, krijgt de lamp geen stroom meer en is hij ook niet te bedienen vanaf de iPhone.

De Philips Hue wall switch maakt het mogelijk om de oudere lichtschakelaars te voorzien van slimme functionaliteiten.

De nieuwe module plaats je in de muur achter je bestaande lichtschakelaar. De module staat in verbinding met de Hue-bridge, waardoor het mogelijk is om de lichtschakelaars te voorzien van slimme functionaliteiten. Via de schakelaar is het mogelijk om de lamp uit te zetten. Signify heeft de inbouwmodule voorzien van batterijen en belooft een minimale gebruiksduur van vijf jaar.

De nieuwe Philips Hue wall switch module is vanaf 9 maart te verkrijgen in Nederland voor een bedrag van €39,99