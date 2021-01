Samsung komt met nieuwe SmartTag als concurrent op AirTag

Het is inmiddels geen geheim dat Apple het plan heeft om een AirTag op de markt te brengen. De concurrent Samsung is Apple voor met de onthulling van de nieuwe Galaxy SmartTag.

Samsung SmartTag

Samsung heeft tijdens het Galaxy Unpacked-evenement naast de langverwachte S21 smartphone ook de slimme trackers uitgebracht. Je kan de Galaxy SmartTags aan je spullen bevestigen zodat je de voorwerpen makkelijk kan terugvinden via de telefoon.

De SmartTags zijn kleine bluetooth tags welke het mogelijk maken om je spullen makkelijk terug te vinden. Je hangt bijvoorbeeld een SmartTag aan je sleutelbos, en wanneer je die kwijt bent is het mogelijk om via de app te ontdekken waar het apparaat zich zal bevinden. De afstand is op basis van de kracht tussen de smartphone en de SmartTag via bluetooth.

De SmartTags meten 40 bij 40 mm en wegen 13 gram. De Samsung Galaxy SmartTags zijn vanaf 29 januari beschikbaar voor een adviesprijs van 29,99 euro.

Naar verwachting komt Apple dit jaar met de langverwachte AirTags.