Nieuwe Philips Hue Amarant & Appear buitenlampen

Philips Hue heeft twee nieuwe buitenlampen geïntroduceerd. Het gaat hierbij om de slimme verlichting met de naam Philips Hue Amarant en Philips Hue Appear.

Tijdens CES 2021 heeft Philips Hue een aantal nieuwe producten uitgebracht. Het gaat hierbij onder andere om twee nieuwe slimme buitenlampen welke de naam Philips Hue Amarant en Philips Hue Appear hebben meegekregen.

Philips Hue Amarant

De Philips Hue Amarant is voorzien van kleur/ wit licht en gericht voor je tuinpad of dakrand. De Amarant is een lichtbalk waarmee het mogelijk is om de buitenkant van een woning meer sfeer mee te geven. De lichtbalken kunnen aan elkaar gekoppeld worden.

De Philips Hue Amarant werkt op laagspanning waardoor meerdere apparaten aansluiten geen enkel probleem is. Vanaf 26 januari start Philips met de verkoop van het nieuwe product voor 149,99 euro.

Philips Hue Appear

Naast de Philips Hue Amarant komt het bedrijf ook met de nieuwe Philips Hue Appear. De Appear beschikt over een roestvrijstalen behuizing en kan je bevestigen tegen de muur. De Philips Hue Appear geeft zowel aan de boven- en onderkant licht.

Eerder verscheen er al een zwarte variant van de Amarant op de markt. Vanaf 26 januari is de Appear te verkrijgen voor 149,99 euro.