Signal of WhatsApp? Dit zijn de grootste verschillen tussen de apps

WhatsApp is de afgelopen dagen behoorlijk vaak in het nieuws gekomen vanwege de aangepaste privacy voorwaarden. De privacybewuste Signal wordt steeds vaker gezien als de belangrijkste concurrent van WhatsApp.

Signal of Whatsapp?

In de afgelopen weken is de populariteit van Signal behoorlijk gestegen met dagelijks nieuwe miljoenen gebruikers. Het aantal downloads is behoorlijk gestegen nadat WhatsApp aankondigde dat gebruikers buiten de EU data moeten gaan afstaan aan Facebook.

Zowel Signal als WhatsApp maken gebruik van end-to-end-encryptie. Hierdoor zijn de berichten versleuteld en enkel te lezen door de verzender en ontvanger. Beide apps zijn ook gratis en maken gebruik van WiFi of een mobiel datanetwerk. Wel zijn er vooral op de veiligheid en het bedrijf zelf verschillen aan de app.

Eigendom

WhatsApp is eigendom van Facebook. De grootste frustratie van de gebruikers is hierdoor ook gericht op de eigenaar van de app. In 2014 nam Facebook de berichtendienst over voor een bedrag van 22 miljard dollar.

Facebook staat nu niet heel goed bekend als het gaat om de privacy. In het verleden zijn er al meerdere datalekken geweest op een grote omvang. Vooral sinds het Cambridge Analytica-privacyschandaal is het vertrouwen behoorlijk gedaald in Facebook. De oorspronkelijke oprichters; Koum en Acton zijn inmiddels vertrokken. WhatsApp-medeoprichter heeft 50 miljoen richting Signal verzonden voor de verdere groei.

Wie bezit Signal?

In tegenstelling tot Facebook is Signal in handen van een non-profitorganisatie, Signal Foundation. Deze stichting is in februari 2018 opgericht door Acton en Signal-CEO Moxie Marlinspike. Acton is hierdoor als ex medeoprichter van WhatsApp betrokken bij de app. Acton besloot Whatsapp te verlaten na de overname door Facebook wegens verschillende ideeën over het dataverbruik van klantgegevens.

De ex-topman doneerde 50 miljoen dollar welke zijn gebruikt voor de opstart van de foundation. Acton zit nu zelf ook in het bestuur van de stichting.

Privacy

Signal heeft als grootste doel om een app aan te bieden zonder winst-kenmerk en zonder data te delen met andere partijen. Signal geeft aan dat het geen gegevens verkrijgt van berichten, groepen, contacten, profielen. De gegevens welke wel gebruikt worden zijn de datum van het aanmaken voor een account en de datum van het laatste gebruik.

WhatsApp heeft volgens technologiesite WIRED inzicht in gebruikersgegevens zoals telefoonnummers, IP-adressen, mobiel netwerk, app-gebruik, betaalgegevens, cookies en locatiegegevens. De laatste aanpassing van de voorwaarden is gericht op het doorzetten van data naar Facebook.

Opensource

Signal is volledig open source beschikbaar. Zo kan iedereen de code bekijken welke gebruikt zal worden voor de applicatie. Vanuit meerdere securityexperts is Signal inmiddels aanbevolen; het gaat onder andere om Edward Snowden.

I use Signal every day. #notesforFBI (Spoiler: they already know) https://t.co/KNy0xppsN0 — Edward Snowden (@Snowden) November 2, 2015

Functionaliteiten

Vooralsnog is er wel een nadeel van Signal ten opzichten van Whatsapp, en dat is vooral gericht op het aantal gebruikers. Mogelijk zijn er minder mensen welke de app hebben welke nu op WhatsApp zitten. Een ander nadeel is dat je Signal niet vanuit een browser kunt gebruiken zonder eerst een aparte app te downloaden. Volgens de berichtendienst is dit vanuit veiligheidsoverwegingen.

Qua basisfunctionaliteiten zijn er weinig verschillen en is het in beide apps mogelijk om berichten, videogesprekken en groepsgesprekken te maken. Signal werkt alleen met een lokale back-up en gaan back-up naar bijvoorbeeld de Google Cloud.