Versleutelde chatdienst Signal kampte met urenlange storing

De versleutelde chatdienst Signal kampte afgelopen dagen met een urenlange storing welke vrijdag begon en tot zaterdag duurde. Dat meldt Signal via Twitter.

De afgelopen week zag Signal het aantal gebruikers flink toenemen met tientallen miljoenen per dag. Exacte cijfers zijn niet vrijgegeven, maar vanuit de Play Store is inmiddels duidelijk zichtbaar dat er meer dan vijftig miljoen downloads zijn. Ook in vrijwel alle stores staat de app momenteel op de populairste plek.

De groei oversteeg alle verwachtingen van Signal, waardoor de chatdienst kampte met een storing. De chatdienst stelt dat het elke dag nieuwe servers bijzette om de groei aan te kunnen.

Signal is een berichtendienst welke vergelijkbaar is met WhatsApp en Telegram. Uniek aan de dienst is de richting van privacy. De dienst is gebaseerd op privacy. De groei komt vooral na de onrust bij WhatsApp om de nieuwe privacyregels.

Onder andere Tesla-topman Elon Musk heeft via twitter laten weten om naar Signal over te stappen vanwege de privacy. Ook Edward Snowden gebruikt al langere tijd Signal.