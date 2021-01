OPPO Reno 5 Pro 5G smartphone officieel uitgebracht

De OPPO Reno 5 Pro 5G is officieel uitgebracht. De nieuwe smartphone beschikt over een viertal camera’s en heeft de mogelijkheid tot 65 watt snelladen.

OPPO Reno 5 Pro 5G

De nieuwe OPPO Reno 5 Pro 5G beschikt over redelijke specificaties waarmee de smartphone zich richt op het hogere middensegment. De OPPO Reno 5 Pro 5G beschikt zoals de naam al aangeeft over 5G. Onder de motorkap van de smartphone is er een Dimensity 1000 chipset van MediaTek aanwezig.

OPPO gebruikt voor de opvolger van de Reno 4 Pro 5G een 6,55-inch scherm met een kleine inkeping voor de selfiecamera. Het paneel heeft een resolutie van 2400 x 1080 pixels en er is een 90 Hz verversingssnelheid aanwezig. Het scherm is klaar voor HDR10+ content en heeft een maximale helderheid van 1100 nits.

De Dimensity 1000 van MediaTek is een van de krachtigste chipsets van MediaTek welke werkt met 8GB aan RAM en 128Gb aan interne opslag. De Reno 5 Pro 5G draait op Android 11 welke is geinstalleerd op de ColorOS 11-softwareschil.

Beschikbaarheid

De Reno 5 Pro 5G kost omgerekend 406 euro, of de smartphone ook in Nederland op de markt zal verschijnen is vooralsnog onduidelijk. De telefoon komt in een tweetal kleuren op de markt; Astral Blue- en Starry Black.