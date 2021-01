‘Volgende iPhone beschikt over in-display Touch ID’

De geruchten over de iPhone 13 blijven toenemen. Hoewel de vernieuwingen bij de iPhone 12 beperkt waren is de kans aanwezig dat Apple de iPhone 12 zal gaan voorzien van een aantal nieuwe technieken. De komst van een in-display Touch ID sensor lijkt behoorlijk aanwezig.

Terugkomst Touch ID

Een van de nieuwste functionaliteiten is de terugkeer van Touch ID. De biometrische sensor is in 2017 verwijderd van geavanceerde iPhones, maar Apple is van plan om de sensor terug te laten keren met behulp van in-screen technieken.

Hoewel velen nog steeds de voorkeur geven aan Face ID, is er een grote doelgroep welke de voorkeur heeft voor een Touch ID sensor. Wel zou het zijn dat beide sensoren naast elkaar zullen werken waardoor je alsnog ook Touch ID en Face ID kan gebruiken.

De andere belangrijke verandering die mogelijk naar de iPhone komt, is het verwijderen van de Lightning-poort. Analisten melden dat Apple van plan is om volledig over te schakelen naar draadloos opladen zonder enige aansluiting. Via de MagSafe-opladers is het opladen eenvoudiger geworden.

Vooralsnog blijft het gaat om geruchten over de nieuwe iPhone. Uiteraard zullen in de komende maanden meer geruchten opduiken over de nieuwe iPhone-serie.