Smart home assortiment Lidl aangevuld met nieuwe verlichting

Lidl heeft haar smart home assortiment aangevuld met nieuwe verlichting. Het gaat hierbij om slimme buitenverlichting welke aansluit op het smart home platform van Lidl. In de nieuwe folder staat aangegeven dat de nieuwe producten vanaf 27 januari verkrijgbaar zijn.

Nieuwe Lidl smart home producten

Naast slimme stekkers, slimme lampen en sensoren heeft Lidl nu ook slimme buitenverlichting uitgebracht. Het gaat hierbij om wandlampen en spotjes voor in de grond.

In totaal zijn er een vijftal buitenlampen uitgebracht. De lampen werken via de Lidl Gateway en maken gebruik van het Zigbee protocol. De smart home hub van Lidl is wel een vereiste om gebruik te maken van de slimme verlichting.

De slimme wandlampen zullen verkocht worden voor 39,99 euro. Ook kondigt de supermarktketen slimme buitenspotjes aan. Deze spotjes worden verkocht voor 39 euro per stuk. De slimme LED-strip is gericht voor buiten en is in totaal twee meter lang.

Op de website van Lidl zijn alle smart home producten zichtbaar welke gericht zijn voor buiten.