Apple werkt aan VR-headset van ruim 1000 dollar

Al enkele jaren gaan er geruchten over de Apple VR-headset. Als we de geruchten mogen geloven komt Apple met een VR-headset welke tegen het high-end segment aanzit. Na de VR-headset komt de langverwachte Apple Glass AR-bril.

VR-apparaat Apple

Terwijl de Apple Glass zich zal richten op augmented reality, is de Apple-headset voornamelijk gericht op virtual reality. Apple zal zich voor de Apple Glass richten op een VR-headset. Bloomberg schrijft op basis van bronnen dat het apparaat veel duurder wordt dan rivaliserende VR-headsets, waarbij een prijs mogelijk is tot 1000 dollar.

Als interne kracht van de VR-headset is er waarschijnlijk een nieuwe chip aanwezig welke krachtiger is dan de M1 Apple Silicon-processors. In vergelijking met de huidige producten op de markt heeft het beeldscherm een veel hogere resolutie en beschikt over een ingebouwde ventilator.

Vooralsnog is meer informatie over de onthulling van het nieuwe product onduidelijk.