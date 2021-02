Mobiel abonnement? Welke opties zijn aanwezig?

Tegenwoordig zijn er verschillende mogelijkheden voor het aanschaffen van een telefoonabonnement. Naast een abonnement met toestel heb je tegenwoordig ook vele sim only mogelijkheden. Hierbij krijg je alleen een simkaart en is de keuze voor een telefoon volledig vrij.

Sim only is een abonnementsvorm waarbij je een maandelijks vast bedrag zal betalen aan de provider. Vervolgens krijg je voor het vaste bedrag belminuten, data en sms’jes.

Het grootste voordeel van een sim only abonnement is dat een abonnement fors goedkoper is. Er zijn geen kosten voor de smartphone. Hierdoor heb je meer vrijheid in de keus van een smartphone en bespaar je maandelijks een behoorlijk bedrag.

Als we kijken naar de verschillende mogelijkheden als het gaat om een mobiel abonnement gaan er tegenwoordig steeds meer Nederland voor een sim only-abonnement. In vergelijking met een toestel abonnement neem je hierbij alleen een abonnement af voor de belminuten en data.

Goedkoop

Het grootste voordeel is de prijs. Een sim only-abonnement is aanzienlijk goedkoper en geeft ook geen verplichte BKR-registratie. Nadeel is wel dat jezelf een smartphone moet aanschaffen, maar daarbij krijg je wel meer vrijheid en mogelijkheden in de keus van een toestel. Ook is het mogelijk om langer een ouder toestel te gebruiken – waardoor de kosten op een langere periode goedkoper zullen uitvallen.

Flexibel

Sim only abonnementen zijn bij de meeste providers flexibel te configureren. Bel je meer of heb je de wens voor meer internet. Bij de meeste aanbieders kan je het abonnement direct verhogen. Ook verlagen is bij Sim only vaak een mogelijkheid.

Vrijheid in een device

Wie een sim only abonnement afsluit, regelt zelf zijn telefoon. Dit geeft veel keuze en vrijheid in het device. Ook wanneer je oude smartphone nog prima is, kan je deze blijven gebruiken. Hiermee bespaar je kosten.

Wanneer prepaid?

Naast sim only bestaat ook nog een prepaid abonnement. De keuze voor sim only of prepaid is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Bel je vrijwel nooit en maakt je geen gebruik van mobiel internet is een prepaid abonnement nog altijd goedkoper. Wel is het zo dat sim only tegenwoordig al in goedkope bundels beschikbaar is welke ook zonder internet verkrijgbaar zijn.

Gebruik je de smartphone meer en ook voor mobiel internet is sim only de beste keuze. Hiermee krijg je voor een vast of flexibel bedrag toegang tot mobiel internet. Uiteraard is het ook goed om te vergelijken of een telefoon met abonnement voordeliger is. Vaak is de combinatie van een los toestel en sim only aanzienlijk goedkoper op de langere termijn. Maar er verschijnen regelmatig aanbiedingen waarbij een combinatie deal goedkoper zal uitvallen in vergelijking met een los toestel en sim only.