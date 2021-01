Fall Guys seizoen 3 krijgt veel nieuwe content met 3.5 update

Fall Guys krijgt binnenkort de nieuwe Seizoen 3.5 update welke behoorlijk wat content zal toevoegen aan de game. Naast verschillende nieuwe outfits komt er ook een nieuw level beschikbaar.

Fall Guys update 3.5

De mid-season update van Fall Guys seizoen 3 is onderweg. Update 3.5 zal naast nieuwe outfits ook beschikken over een volledig nieuw level. Naast de vernieuwingen komt Fall Guys 3.5 ook met een Fall Feed, om wat het exact gaat is vooralsnog onduidelijk.

Ook komen er verschillende varianties op bestaande levels. Meerdere levels krijgen dergelijke variaties, waardoor spelen interessant moet blijven met nieuwe objecten en uitdagingen.

Beschikbaarheid

Vooralsnog is het wel onduidelijk wanneer de Fall Guys update 3.5 beschikbaar zal komen. Ontwikkelaar MediaTonic heeft nog geen datum bekendgemaakt voor de nieuwe update. Fall Guys verscheen als een gratis PSPlus voor de PlayStation 4. Of en wanneer de game ook naar het Xbox platform komt is nog onduidelijk.