Samsung Galaxy S21: Het nieuwe topmodel van Samsung

Samsung heeft op 14 januari een geheel nieuwe Galaxy S21 serie op de markt gebracht. Hiermee komen er een drietal extra smartphones op de markt waaronder de; Galaxy S21, de Galaxy S21 Plus en tot slot de Galaxy S21 Ultra. Vanaf 29 januari zijn de smartphone te verkrijgen bij de verkooppunten en online retailers.

Samsung Galaxy S21

De Galaxy S21 is een nieuwe smartphone welke beschikt over high-end specificaties. Van de serie is de Galaxy S21 het instapmodel en is goedkoper in vergelijking met zijn voorganger bij de release.

De Galaxy S21+ is gebaseerd op de basis van de Galaxy S21 maar beschikt alleen over een groter scherm van 6,7-inch. In vergelijking met het 6,2-inch scherm van de Galaxy S21 een niet al te groot verschil als het gaat om het scherm.

Kijken we naar de Galaxy S21 Ultra is het een geheel ander verhaal. Samsung heeft de Ultra-editie voorzien van high-end specificaties en een groter 6,8-inch scherm met de hoogste resolutie.

Nieuw design

In vergelijking met zijn voorgangers is het design redelijk aangepast. Vooral aan de achterzijde van de smartphone is er een nieuw camera-eiland te vinden welke is verwerkt in de zijkant van de smartphone. Met het gebruik van metalen randen is het camera-eiland nu behoorlijk aanwezig en zal gezien worden als een eyecatcher van de nieuwe smartphone. Door de randen te verwerken in de zijkant loopt de camera naar binnen toe en sluit aan op het glas van de camera, waarmee zowel de camera als de zijkant één geheel zijn geworden.

De Galaxy S21 beschikt over drie foto- en videosensoren: een hoofdsensor van 12-megapixel, een groothoeklens van 12-megapixel en een telelens van 64-megapixel. De S21 Ultra beschikt over een hoofdsensor van 108-megapixel, een groothoeklens van 10-megapixel en een telelens van 10 megapixel. Ook ontbreekt de ultragroothoek-sensor van 120megapixel niet op de smartphone.

Hardware Samsung Galaxy S21

ook onder de motorkap van de smartphone zijn er vernieuwde specificaties te vinden. Onder de motorkap van de Smartphone is de 5nm-Samsung Exynos 2100-processor te vinden met 8GB aan werkgeheugen. Voor de Galaxy S21 Ultra is er in totaal 12GB aanwezig.

Beschikbaarheid en verkoopadviesprijzen

De Galaxy S21 5G en S21+ 5G zijn vanaf 29 januari verkrijgbaar voor een verkoopadviesprijs van € 849,- voor de Galaxy S21 5G met 128 GB geheugen en € 899,- voor de Galaxy S21 5G met 256 GB geheugen.

De Galaxy S21+ 5G met 128 GB geheugen kost € 1.049,- en de Galaxy S21+ 5G met 256 GB kost € 1.099,-.