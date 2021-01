Telegram laat gebruikers chatgeschiedenis van WhatsApp eenvoudig overzetten

Telegram blijft nieuwe functionaliteiten uitbrengen. In een nieuwe functie maakt Telegram het eenvoudiger om chatgeschiedenis van andere apps zoals WhatsApp, LINE en KakaoTalk te migreren naar Telegram. Hiermee is de overstap van WhatsApp naar Telegram een stuk makkelijker geworden. Dat maakte het bedrijf donderdag bekend in een blogbericht.

Telegram wil het gebruikers van andere apps gemakkelijker maken om over te stappen. Volgens de dienst zijn er in januari meer dan 100 miljoen gebruikers lid geworden van de dienst. De populariteit komt vooral door de toenemende druk op WhatsApp vanwege de privacy.

Exportfunctie WhatsApp

Via een exporteerfunctie in WhatsApp is het mogelijk om de berichten naar Telegram te verhuizen. Volgens Telegram worden de berichten bewaard in de cloud van Telegram en niet op de telefoon.

Voor Android is het mogelijk om via onderstaande stappen de berichten om te zetten:

Open een WhatsApp-gesprek

Tik op ‘Meer’

Selecteer ‘Exporteer chat’

Tik op Telegram in het ‘Delen met’-menu

Voor iOS gaat het om onderstaande stappen: