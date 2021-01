Nieuwe voorraad PlayStation 5 onderweg bij deze Nederlandse webwinkels

Het is je vast niet ontgaan dat de PlayStation 5 momenteel enorm lastig te verkrijgen is. Vanwege de hoge vraag en het beperkte aanbod zijn er enorme wachtrijen en is er slechts een handvol consumenten welke de console heeft weten te bemachtigen ten opzichten van de totale interesse.

PlayStation 5 voorraad

Op 19 november 2020 verscheen de nieuwe next-gen console. Sinds 19 november is de console gelijk lastig te verkrijgen in Nederland en zijn er slechts kleine batches welke beschikbaar komen met een nieuwe levering.

Sinds 1 januari 2021 is er vrijwel geen nieuwe voorraad beschikbaar gekomen bij de grootste retailers van Nederland in de losse verkoop. Ondanks de beperkte voorraad zijn de retailers wel begonnen om de eerdere pre-orders uit te leveren. In de afgelopen weken hebben wij verschillende berichten ontvangen van consumenten welke de console inmiddels hebben ontvangen vanuit een eerdere order rond november 2020. Het gaat hierbij vooral om Bol.com en Amazon Nederland. Inmiddels zijn ook de berichten ontvangen dat er een nieuwe voorraad is ontvangen in Nederland welke zich zal richten op de losse verkoop.

PlayStation 5 kopen?

De verwachting is dat er binnenkort een nieuwe voorraad zal verschijnen bij Bol.com en Amazon. Vanuit de berichten welke we hebben vernomen uit Europa is er inmiddels een nieuwe voorraad aangekomen voor Europese retailers met een behoorlijk aantal consoles.

Als we kijken naar de voorgaande leveringen is de grootste kans aanwezig bij Bol.com en Amazon. De overige webwinkels ontvangen kleinere batches en zijn vrijwel direct uitverkocht.

Notificatie bij Bol.com

Bij de eerdere levering verstuurde Bol.com vroegtijdig een notificatie zodra er een nieuwe voorraad online is verschenen. Het is aan te raden om een alert in te stellen op de site van Bol.com Je krijgt hiermee een bericht zodra er weer een nieuwe voorraad is aangekomen. Vul hier je mailadres in bij Bol.com. Voor Nederland is de kans vooralsnog het grootst bij Bol.com. De verwachting is dat er in februari een aantal nieuwe batches verzonden zullen worden. Tijdens de levering van december verstuurde Bol.com vroegtijdig een mail via de notificatiedienst.

Overzicht beschikbaarheid PS5

Bijgewerkt op 29-1-2020 (21:15)