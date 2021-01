Rico Verhoeven – Hesdy Gerges: Op welke tv zender is de live uitzending?

Zaterdag 30 januari is het zover. Tijdens kickboksevenement GLORY 77 staan de Nederlandse vechters Rico Verhoeven en Hesdy Gerges tegenover elkaar. Het gevecht is via verschillende mogelijkheden live te volgen.

Niet op TV

Aangezien Talpa de Nederlandse uitzendrechten vanwege tegenvallende kijkcijfers heeft teruggegeven aan organisator GLORY is het niet meer live lineair op een Nederlandse tv-zender te volgen. Hierdoor is er geen enkele TV zender welke de GLORY 77 wedstrijd tussen Rico Verhoeven en Hesy Gerges zal gaan uitzenden.

Vanwege een verdienmodel heeft Spike de wedstrijden achter een online betaalmuur geplaatst.

Betalen per evenement

De toegang tot de livestreams van GLORY-evenementen is alleen met een digitale toegangsticket mogelijk. In het geval van GLORY 77 gaat het hierbij om een toegangsticket van 19,99 euro. Het is via Spike ook de enige mogelijkheid om de wedstrijd te volgen.

Het evenement begint om 20.00 uur. De livestreams zullen om 19:00 open gaan.

Met een toegangskaart krijg je de mogelijkheid om de wedstrijd live te volgen via pc, laptop, tablet of smartphone.

De wedstrijd tussen Rico Verhoeven – Hesdy Gerges is het hoofdgevecht van de wedstrijden.