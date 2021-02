Zeldzame Apple-1 te koop voor 1,2 miljoen euro

Een werkend exemplaar van de eerste Apple computer wordt momenteel aangeboden op eBay voor 1,5 miljoen dollar ( 1,2 miljoen euro).

De computer wordt verkocht door de Canadees Krishna Blake, die hem jaren bewaarde in een bankkluis in de Amerikaanse staat Florida. Volgens hem is de computer, gemaakt door de Apple-oprichters Steve Jobs en Steve Wozniak zelf.

Blake probeerde de unieke Apple-1 al eerder te verkopen voor 1,75 miljoen dollar. Volgens Blake tonen vooral computermusea en verzamelaars interesse in de unieke computer.

Het is niet de eerste keer dat er een Apple-1 voor een hoog bedrag is verkocht. In 2010 werd er een exemplaar verkocht voor 210.000 dollar. In 2014 verkocht een handelaar de Apple-1 voor 905.000 dollar.

De computer welke nu in de verkoop is gegaan zou een stuk zeldzamer zijn vanwege de houten behuizing.