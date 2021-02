Sony verkocht afgelopen jaar 4,5 miljoen exemplaren van PlayStation 5

Sony heeft in 2020 4,5 miljoen exemplaren van de PlayStation 5 verkocht. Zo maakte het bedrijf bekend in zijn nieuwste kwartaalcijfers. De spelcomputer ging afgelopen november in de verkoop als concurrent op de Xbox Series X.

PlayStation 5 verkopen

Het is voor het eerst dat Sony cijfers vrijgeeft over de PlayStation 5 verkoop. Hoe de verkoop is gericht tegenover de verkopen van de Xbox Series X is niet duidelijk. Microsoft heeft geen aantallen vrijgegeven voor de verkoop van de Xbox Series X.

Het bedrijf verkocht 4,5 miljoen PlayStation 5-consoles in de periode tot 31 december 2020. In de cijfers heeft Sony ook officieel laten weten dat de PS5 onder de kostprijs wordt verkocht.

Nog altijd is de console in Nederland beperkt te verkrijgen vanwege de enorme hoge vraag en lage productie. De verwachting is dat er nog wel enkele maanden een tekort zal blijven vanwege de huidige vraag.