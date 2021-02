Nokia 1.4: betaalbare smartphone met Android Go

HMD Global heeft vandaag de nieuwe Nokia 1.4 uitgebracht. Het gaat hierbij om een nieuwe Android Go-smartphone welke beschikt over een 6,5-inch scherm en een 4000mAh accu. De accu zal later dit jaar in Nederland op de markt verschijnen.

Nokia 1.4 smartphone

HMD Global heeft de smartphone voorzien van Android Go. Dit is een aangepaste Android-versie welke geschikt is voor smartphones met lagere specificaties. Hierdoor is de Nokia 1.4 een betaalbare smartphone welke beschikt over Android 10 Go.

De smartphone beschikt over een groot 6,51-inch scherm en heeft de beschikking over een tweetal camera’s aan de achterzijde van het toestel. Ook een vingerafdrukscanner, FM Radio en 3,5mm koptelefoonaansluiting mag niet ontbreken.

Kijken we onder de motorkap van de smartphone is er een Qualcomm 215 aanwezig met 1/2 of 3Gb aan werkgeheugen.

Nokia 1.4 kopen

De Nokia 1.4 zal in de loop van april 2021 verkocht worden voor de Nederlandse markt. Een adviesprijs is vooralsnog niet bekend.