Tesla start terugroepactie voor voertuigen met 8GB-eMMC’s

Tesla is gestart met een terugroepactie voor bepaalde Model S- en Model X-auto’s welke beschikken over een 8GB-eMMC-chip in de Media Control Unit, welke vervangen zullen worden voor de grotere 64GB-varaint.

Terugroepactie voor Tesla

Tesla meldt op zijn website dat het bedrijf de opslagchips zal gaan vervangen. Het gaat om de Model S- en Model X welke voor 2018 zijn geproduceerd welke een 8GB eMMC gebruiken. Via de website van Tesla is het mogelijk om te checken of een voortuig onderdeel is van de terugroepactie.

De teruggeroepen auto’s krijgen een softwareupdate. Ook wordt de genoemde eMMC vervangen door een verbeterde unit met een geheugen van 64 GB. De wijziging duurt voor de Model S 75 minuten en voor de Model X 90 minuten.

Bij de oudere eMMC kunnen er problemen ontstaan met het touchscreen. Door de mankementen kan het onder meer gebeuren dat de achteruitcamera niet werkt en dat het autopilotsysteem en de richtingaanwijzer minder goed werken.

Volgens Tesla zijn de problemen ontstaan door de chips van Nvidia welke het bedrijf gebruikte in de Model S en Model X.