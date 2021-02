Flitsmeister werkt nu in Android Auto, zo gebruik je de beta

Flitsmeister heeft al enkele jaren plannen voor een Android Auto app. Na enkele maanden is het eindelijk zover en is de eerste beta beschikbaar van Flitsmeister voor Android Auto. Je kan nu gebruik maken van navigatie en de aanvullende waarschuwingen voor flitspalen, trajectcontroles en meer.

Flitsmeister app voor Android

Flitsmeister is een van de populairste apps welke op de smartphone te verkrijgen is. Al enkele tijd is Flitsmeister beschikbaar voor Apple Car Play. Na enkele jaren is de app ook bijna gereed voor het Android Auto platform.

Zo test je de app

Als je met Flitsmeister in Android Auto de app wil testen. Is het alleen nodig om de app te installeren op de smartphone.

Meer informatie voor de test procedure is te vinden op de site van Flitsmeister. Het gaat hierbij om een open beta welke is te downloaden voor Android.

Afbeelding: Flitsmeister