IKEA Tradfri GU10: Slimme ledspot met kleuren

Tot nu beschikte de IKEA in het assortiment alleen over een ledspot met een wit spectrum. Het bedrijf heeft inmiddels ook de kleurrijke GU10-spot uitgebracht ondersteuning heeft voor een gekleurde weergave.

IKEA Tradfri GU10

De gekleurde ledspot beschikt over een GU10-fitting waarmee het mogelijk is om via de app de kleuren te configureren. Voor de GU10 producten de eerste spot welke ondersteuning heeft voor kleur in de Tradfi-lijn.

De nieuw aangekondigde GU10-kleurenledlamp heeft een maximale helderheid van 345 lumen en zal verkocht worden voor 14,95. De huidige witte variant heeft een adviesprijs van 7 euro.

In de afgelopen maanden zijn er meerdere producten uitgebracht in de Tradfri smarthome lijn. Naast nieuwe lichtbronnen verschenen er ook een snelkoppelingenknop welke rond de lente op de markt zal verschijnen in Nederland.