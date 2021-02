‘Adviesprijs Xiaomi Mi 11 in Nederland 799 euro’

Enkele maanden geleden verscheen de Xiaomi Mi 11 in China op de markt. Over enkele dagen zal de smartphone ook verschijnen op de Nederlandse markt. De specificaties zijn te vergelijken met de Chinese variant, echter zal de prijs wel flink duurder worden.

Xiaomi Mi 11

Op maandag 8 februari zal Xiaomi de nieuwe smartphone onthullen voor de Europese markt. Volgens de website 91Mobiles is de Europese adviesprijs van de Xiaomi Mi 11 smartphone 799 euro.

Voor dit bedrag krijg je 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan interne opslag. Naast de instapvariant zal de smartphone ook verschijnen in een 256GB variant welke verkocht zal worden voor 899 euro. De Mi 10 verscheen vorig jaar voor 799 euro.

De Xiaomi Mi 11 is hiermee op het hogere segment gericht. Als we kijken naar de specificaties beschikt de smartphone over een Snapdragon 888-chip en heeft een 6,81-inch scherm met een resolutie van 3200 bij 1440 pixels. Ook is er een 108 megapixel-camera aanwezig, 13 megapixel-groothoeklens en 5 megapixel-macrolens.

Op maandag 8 februari krijgen we meer informatie over de nieuwe Xiaomi Mi11 smartphone voor de Europese markt.