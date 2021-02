‘Eerste Apple Car is volledig autonoom’

Apple’s plannen voor een elektrische zelfrijdende auto zijn al enkele jaren volop in het nieuws. Inmiddels is duidelijk geworden dat Apple werkt aan een Apple Car. Het Amerikaanse nieuwsplatform CNBC komt met nieuwe informatie over de Apple Car. De auto wordt volgens het medium volledig autonoom.

Volledig autonoom

Volgens eerdere geruchten gaat Apple mogelijk samenwerken met Kia Motors voor de ontwikkeling van de Apple Car. Volgens de Amerikaanse CNBC is de Apple Car volledig autonoom.

Samenwerking met Kia Motors

Gisteren bracht het Koreaanse¬†DongA Ilbo het nieuws dat Apple 3,6 miljard dollar gaat investeren in Kia Motors, waarmee er in het eerste jaar 100.000 auto’s per jaar geproduceerd zouden worden.

De Apple Car zou ontworpen zijn om volledig autonoom te bedienen en is ontworpen om zonder chauffeur te gebruiken.

Beschikbaarheid

Wel blijft het vooralsnog om geruchten en is er nog geen enkel officieel signaal vanuit Apple geweest over de Apple Car. Bronnen melden 2024 als mogelijk jaar waar de auto officieel zal verschijnen.

Afbeelding: CarsUK