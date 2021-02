Xiaomi brengt transparante OLED-tv ook naar Nederland

Xiaomi gaat zijn transparante OLED-televisie ook in Nederland op de markt uitbrengen. De Mi TV Lux is een nieuwe TV welke beschikt over een transparant, glazen paneel en werkt op een aangepaste Android TV-versie.

Xiaomi brengt zijn Mi TV Lux ook naar Nederland. Het apparaat werd enkele maanden geleden aangekondigd, maar komt nu ook onder andere naar de Nederlandse markt.

Het bedrijf heeft de TV voorzien van een transparant scherm. Ongebruikt ziet het apparaat eruit als een glazen paneel. Het gaat om een 55-inch exemplaar welke beschikt over over een 10bit-paneel met 120Hz. Als hardware gebruikt Xiaomi een MediaTek 9650-soc voor de aansturing en beeldoptimalisatie.

De glasplaat is 5,7mm dik en staat op een dikke ronde voet. In de voet zit alle hardware verwerkt van de TV.

Beschikbaarheid Mi TV Lux

De Mi TV moet dit jaar in Nederland en België op de markt komen, vooralsnog is een specifieke prijs of datum vooralsnog onbekend. In China verscheen de Mi TV Lux eerder voor omgerekend 6500 euro.