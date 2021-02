Samsung Galaxy M12: Smartphone met flinke 6000 mAh accu

Samsung heeft een nieuwe smartphone uitgebracht welke beschikt over een accucapaciteit van 6000mAh. De nieuwe M12 is de opvolger van de huidige Galaxy M11 smartphone welke is te verkrijgen in Nederland.

Samsung Galaxy M12

Samsung heeft de nieuwe smartphone voorzien van een flinke 6000mAh accu met een 15W oplader. Verder beschikt de smartphone over een 6,5-inch scherm met een HD+ resolutie van 720p.

Aan de achterzijde zijn er een viertal camera’s te vinden. Het gaat hierbij om een 48MP hoofdcamera, 5MP groothoeklens, 2MP macro- en 2MP diepte-lens.

Onder de motorkap van de smartphone is er een Exynos 850 chip te vinden met 3/4 of 6GB aan werkgeheugen en 32/64 of 128GB aan interne opslag.

Vooralsnog is de smartphone nog niet uitgebracht voor de Nederlandse markt. Aangezien de huidige M11 ook in Nederland is te verkrijgen is het aannemelijk dat de M12 ook in Nederland verkocht zal worden.