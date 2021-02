Bescherm je smartphone met screenprotectors en een hoesje

Tegenwoordig zijn smartphones niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Bijna iedereen heeft wel een smartphone, en gebruikt deze volop. Zo kunnen we een smartphone natuurlijk gebruiken om mee te bellen, maar is het nu ook mogelijk om deze te gebruiken om van A naar B te navigeren, om in contact te blijven met vrienden en familie via WhatsApp en social media, om foto’s en video’s te maken, om online informatie op te zoeken, om online producten te bestellen, en ga zo maar door.

De mogelijkheden zijn oneindig, en we kunnen bijna niet meer zonder smartphone. Om deze reden zou het ontzettend vervelend zijn als je smartphone beschadigd raakt. In dat geval is de smartphone niet meer optimaal te gebruiken. Eventuele beschadigingen zijn echter gemakkelijk te voorkomen wanneer je gebruik maakt van een beschermend telefoonhoesje. Mocht je toestel dan een keer vallen of ergens tegenaan stoten, dan blijft de smartphone zelf gespaard.

Bescherm je smartphone

De hoesjesmarkt is behoorlijk actief en verkoopt voor vrijwel alle smartphone verschillende soorten hoesjes en accessoires voor het beschermen van de smartphone. Zo verkoopt onder andere hoesjesdirect.nl een groot aanbod accessoires gericht op de bescherming.

Als je beschikt over een duurdere high-end smartphone gaat het al snel om een flink bedrag als aanschaf van de smartphone. Erg vervelend als er een scherm defect zal gaan. Naast de prijs worden de schermen ook steeds duurder vanwege de gebruikte technieken die worden verwerkt in het scherm. Door het gebruik van verschillende sensoren gaat het hierdoor niet meer om een simpel LED-scherm. Met een goede bescherming heb je minder kans dat je toestel beschadigingen oploopt wanneer deze bijvoorbeeld uit je handen glipt.

Voor de bescherming van het scherm is een screenprotector een goede stap. Door het gebruik van een stevige glazen screenprotector voorkom je schade aan het scherm. Naast valschade bescherm je hiermee de smartphone ook tegen krassen van bijvoorbeeld sleutels. Vooral door de huidige technieken waardoor schermen steeds groter worden blijft het scherm behoorlijk kwetsbaar.

Verschillende soorten telefoonhoesjes

Er zijn verschillende soorten telefoonhoesjes beschikbaar. De keus voor een hoesje is vooral persoonlijk en richt zich erg op de gebruiker. Zo zijn er bijvoorbeeld hardcases, softcases, flipcases en bookcases. Elk hoesje heeft zo zijn voor- en nadelen.

Wil je graag een hoesje met een flap aan de voorkant, dan kun je op zoek gaan naar bookcases en flipcases. Deze soort hoesjes zijn voorzien van een flap die over het beeldscherm valt. Aan de binnenkant van de flap zijn vaak wat vakjes verwerkt waar je je belangrijkste pasjes in kunt opbergen. Met een dergelijk telefoonhoesje heb je dus bijvoorbeeld geen portemonnee meer nodig. Vaak zijn deze soort hoesjes ook om te vouwen tot standaardje voor je smartphone, wat ook erg fijn is.

Gaat je voorkeur eerder uit naar een wat compacter hoesje? Dan zul je beter slagen als je op zoek gaat naar hardcases en softcases. Deze soort hoesjes vallen namelijk alleen over de randen en achterkant van de smartphone, en houden het display van je smartphone vrij. Het verschil tussen hardcases en softcases zit hem in het materiaal. Wil je graag een buigbaar telefoonhoesje, dan kies je voor een softcase. Voor de productie van softcases worden materialen als TPU of siliconen gebruikt. Heb je liever een hoesje wat niet te buigen is, dan kies je voor een hardcase. Hardcases worden namelijk juist gemaakt van onbuigbare materialen zoals bijvoorbeeld polycarbonaat.