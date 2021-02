Xiaomi Mi 11 naar Nederland voor 849 euro

Na de release van de Xiaomi Mi 11 voor de Chinese markt is de smartphone ook uitgebracht in Nederland. Er zijn een aantal verschillen, waaronder de adviesprijs welke in Nederland is gericht op 849 euro.

Xiaomi Mi 11

Na een Chinese lancering is de smartphone nu officieel te verkrijgen in Nederland. De smartphone komt in een enkele versie op de markt voor 849 euro en zal vanaf eind februari verkrijgbaar zijn.

Onder de motorkap van de smartphone is er een Snapdragon 888-chip te vinden met 8GB aan RAM en256GB aan intern geheugen.

Xiaomi heeft de smartphone voorzien van een 6,81-inch groot scherm met een QHD resolutie. Hierbij is de verversingssnelheid geconfigureerd op 120Hz. Het scherm is voorzien van een laag Gorilla Glass Victus welke krassen en beschadigen zal voorkomen.

Camera’s

Aan de achterzijde van de smartphone zijn er een drietal camera’s te vinden. Het gaat hierbij om een 108 megapixel hoofdcamera. Naast de hoofdcamera is er ook een groothoek-sensor en macro-sensor aanwezig.

Android

Android 11 is vanuit de fabrikant direct aanwezig op de smartphone. Xiaomi heeft het toestel voorzien van MIUI 12.5.