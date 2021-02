Samsung Galaxy A52 en A72 beschikken over 120Hz AMOLED-scherm

De geruchten over de nieuwe Samsung Galaxy A72 zijn opgedoken. De geruchten melden dat de smartphones beschikken over een 5G-module en 120Hz-scherm. Daarnaast is de nieuwe A72 ook voorzien van de IP 67 waterdichtheid.

Galaxy A52 en A72

In de afgelopen maanden verschenen er meerdere smartphones vanuit Samsung. Het gaat hierbij om de Galaxy S21-reeks en Galaxy A32 5G. Volgens de geruchten komen binnenkort de nieuwe A52 en A72 smartphones op de markt. Bronnen van Sammobile stellen nu dat Samsung sterk inzet op de beeldkwaliteit van de nieuwe smartphones. Zo beschikt de Galaxy A52 5G over een 120Hz scherm en heeft de A52 en A72 de beschikking over een 120Hz-scherm.

Onder de motorkap van de Galaxy A52 en Galaxy A72 is een Snapdragon 720 te vinden. De duurdere A52G heeft een 120Hz scherm en Snapdragon 750 processor.

Verder beschikt de Galaxy A52 over een 5,6-inch AMOLED-scherm. Verder is er 6GB RAM en 128GB opslag aanwezig of 8GB en 256GB aan interne opslag.