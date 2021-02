De handigste technologische snufjes om optimaal thuis te werken

Het merendeel van de Nederlanders zit al maanden thuis – zij het zonder baan, zij het voor thuiswerken. Thuiswerken is helemaal anders dan werken op kantoor: ineens moet je je kunnen concentreren, ook als je partner veel lawaai maakt of als de wasmachine piept.

Om je focus optimaal te behouden, is het een goed idee om je home office zo in te richten, dat je in een bubbel van productiviteit zit. In dit artikel geven we je tips en tricks om productief thuis te werken en geven we je meer info over hoe de nieuwste technologische snufjes hierbij kunnen helpen.

Zeg ‘daaaaag’ aan vervelende omgevingsgeluiden

Niets vervelender dan uit je vibe gehaald te worden door je partner die even iets komt vragen of je kinderen die binnen stormen voor een snack. Als je in een ruimte met een deur zit, kan het handig zijn om deze te sluiten. Rust! Dan hoef je je enkel nog mentaal af te sluiten. Dit kan met een noise cancelling headphone. Neem bijvoorbeeld een kijkje naar de Sony WH-1000XM4, door velen gezien als de beste noise cancelling headphone die in de laatste maanden op de markt kwam. Deze ziet er niet alleen mooi uit, maar dempt ook alle omgevingsgeluiden waardoor je geen last hebt van omgevingsgeluiden én prachtig kunt genieten van je muziek. Jarenlang was Bose het merk to beat als het ging om noise cancelling headphones (en de Bose 700 is top!), maar Sony heeft een grote inhaalslag gemaakt. Als de XM4 wat prijzig is, raden we aan om ook eens te kijken naar de XM3 of XM2, de vorige modellen. Deze zijn immers in prijs gezakt toen de XM4 op de markt kwam.

Wat ook handig is, is om muziek af te spelen waardoor je je beter kunt focussen. Op YouTube vind je video’s met ‘Alpha’ en ‘Gamma’ waves waarvan je in een soort brein trance komt. Als je deze afspeelt op een stereosysteem of Google Home, bevind je je ineens in een andere wereld. Daaaag vervelende omgevingsgeluiden, hallo concentratie!

Zorg dat je alles bij je hebt dat je nodig kunt hebben

Als je thuis vaak van werkplek wisselt, is het goed mogelijk dat je hier en daar wat laat liggen. Maak dan voor jezelf een ‘werk-kit’ waarin alles zit dat je nodig kunt hebben. Het is immers erg vervelend als je net lekker aan het vlammen bent, je een ‘batterij bijna leeg’-melding negeert en ineens een zwart scherm ziet. Of als je even snel een telefoonnummer moet opschrijven maar je geen notitieblokje vindt. Wij raden aan om altijd de basics bij je te hebben: papier, balpen, een grote waterfles, headphones of oortjes en de nodige kabels voor je laptop en mobieltje. Als je bijvoorbeeld je mobiel elke nacht in je slaapkamer oplaadt, kan het handig zijn om in je werk-kit een extra oplader te hebben; zo hoef je die kabel niet elke dag het hele huis door te slepen. Bovendien is een extra Android of iPhone oplader altijd handig – ook als je weer gewoon naar kantoor kunt over enkele maanden! Neem een kijkje naar Kabelmaatje om een oplader aan een topprijs te scoren.

Blokkeer alles wat je afleidt

Keek je ‘even’ naar Twitter en zag je tot je ontsteltenis ineens dat het een halfuur later was? Dan kan het een goed idee zijn om een blocking-programma in te stellen op je laptop of mobiel. Blocking software gaat al enkele jaren mee, maar is anno 2021 handiger en functioneler dan ooit. Programma’s zoals Cold Turkey en StayFocusd laten je bepaalde sites voor een in te stellen tijd niet meer zien. Zelfs je laptop opnieuw opstarten helpt niet … tijd om te werken!

Wij wensen je alvast veel succes met het thuiswerken!