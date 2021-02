Verschillen tussen de Scrum Guide uit 2017 en 2020

In 2017 is de vorige versie van de Scrum Guide verschenen. 3 Jaar later is er aan het einde van 2020 een nieuwe versie gelanceerd. Een nieuwe en meer beknopte Scrum Guide vol met verbeterpunten. Wanneer je beide versies vergelijkt zie je ook meteen dat de nieuwe versie een stuk korter is. De belangrijkste verschillen werden door Agile Scrum Group onderzocht en zetten we in dit artikel voor je op een rij.

Makkelijker taalgebruik

Om de Scrum Guide toegankelijker te maken voor een grote doelgroep zijn overbodige en ingewikkelde passages verdwenen. Ook zijn IT-gerelateerde termen verwijderd. Zo kan je merken dat de Scrum Guide een gids is voor iedereen die met Scrum wil werken. Daarnaast wordt er ook minder gebruik gemaakt van voorschrijvende taal. Dit leest prettiger. Van Development Team naar Developers

De term Development Team bestaat in 2020 niet meer. Deze is vervangen door de term Developers, of ontwikkelaars. In de vorige versie van de Scrum Guide bestond een Scrum Team namelijk uit een team met daarbinnen een team, het Development Team. Om deze rare verhouding tussen Product Owner en Development Team te elimineren heet het Development Team voortaan de Developers. Introductie van het Product Doel

Naast het Sprint Doel introduceert de gids van 2020 ook het Product Doel als instrument om de focus van het Scrum Team op de grotere en meer waardevolle doelen te leggen. Het Product Doel is de lange-termijndoelstelling van het Scrum Team. Elke Sprint brengt het team een stapje dichter bij dit doel. Het geeft de toekomstige staat van het product weer, dit helpt het team met het plannen van haar activiteiten. Het Product Doel bevindt zich in theorie tussen het Sprint Doel en de Productvisie in. Een thuis voor het Sprint Doel, de Definition of Done en het Product Doel

In de versie uit 2017 werden het Sprint Doel en de Definition of Done beschreven zonder deze een plek te geven. Ze hingen een beetje los naast de Scrum Artifacts. Met de toevoeging van het Product Doel verandert dit in de versie uit 2020. De drie termen hangen nu vast aan drie Artifacts.

Het Product Doel is verbonden aan de Product Backlog

Het Sprint Doel is verbonden aan de Sprint Backlog

De Definition of Done is verbonden aan de Increment

Deze verschillende doelen werden in het leven geroepen om transparantie en focus te bewerkstelligen.

Zelfsturing in plaats van zelforganisatie

In 2017 werden de Development Teams beschreven als zelforganiserend. Teams kiezen zelf wie wat doen en hoe iets wordt gedaan. Dit is in 2020 uitgebreid naar zelfsturing. Naast kiezen wie wat wanneer doet en hoe iets wordt gedaan bepaalt het team ook zelf welk werk prioriteit heeft. Het team is daarom zelfsturend.

Tot Slot

Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen de Scrum Guide uit 2017 en uit 2020. In drie jaar tijd is er best wel wat veranderd, maar de gedachte achter Scrum is gewoon hetzelfde gebleven. Een manier om op een efficiëntere wijze taken overzichtelijk en klantgericht op te leveren.