Samsung Galaxy F62: Smartphone met 7000mAh accu

Samsung heeft de Galaxy F62 aangekondigd. De nieuwe smartphone heeft een flinke accu met een capaciteit van 7000mAh. Verder heeft Samsung het toestel uitgerust met een 6,7-inch Amoled Full HD beeldscherm.

Samsung Galaxy F62

Vooralsnog is de smartphone uitgebracht voor de markt in India, maar mogelijk komt de smartphone ook naar de Nederlandse markt.

Als we kijken naar de processor gaat het om een Samsung Exynos 9825-processor. Deze processor is van Samsung het high-end model welke verscheen in 2019 voor de Note 10. De processor heeft geen 5G-model.

Er is daarnaast ook 6 GB of 8 GB RAM aanwezig samen met 128 GB opslag. De accu is uiteraard een 7000 mAh exemplaar welke opgeladen kan worden door een 25 watt lader.

Achterop zijn er een viertal camera’s te vinden. Waaronder een hoofdcamera met een Sony IMX682-sensor van 64 MP.

In India waar de telefoon wordt aangekondigd zal hij omgerekend 272 euro kosten. Volgens geruchten kunnen we de smartphone ook in Nederland verwachten.