Leuke gadgets om te bedrukken

Van kantoorartikelen kun je niet genoeg hebben. Het is namelijk altijd verstandig om een goede voorraad op kantoor te hebben liggen. Denk hierbij aan artikelen als pennen, notitieblokken, doppers en overige kantoorartikelen die niet vergeten mogen worden. Dit is niet alleen belangrijk om te geven aan jouw nieuwe werknemers, maar dit kan ook handig zijn wanneer er klanten op kantoor komen en ze artikelen bij zich hebben. Daarbij is het dus van belang om jouw bedrijfslogo op deze kantoorartikelen te laten bedrukken, zodat de klant deze artikelen ook nog meeneemt naar zijn eigen bedrijf. Hiermee houd jij je bedrijfsnaam onder de aandacht. Maar welke kantoorartikelen kun je dan het beste laten bedrukken? Je leest het hier.

Muismatten

Niets is zo leuk dan bedrukte muismatten op je bureau. Laat deze muismatten bedrukken met bijvoorbeeld jouw bedrijfslogo of in de kleuren van jouw huisstijl. Hierdoor passen ze perfect in het interieur van het kantoor. Daarbij is dit ook nog eens een leuk relatiegeschenk om op te sturen. Dit past namelijk gemakkelijk door de brievenbus en een muismat komt altijd wel weer van pas. Vooral met thuiswerken is een muismat ook erg handig.

Notitieblokken

Van notitieblokken kun je nooit genoeg hebben. Er moet altijd wel iets opgeschreven worden, en met een notitieblok heb je in ieder geval geen last van losse blaadjes die iedereen altijd kwijt raakt. Bedruk ook deze notitieblokken met jouw bedrijfslogo.

Canvas tassen

De canvas tassen komen steeds vaker voorbij. Dit is namelijk erg duurzaam, en het is gebleken dat veel bedrijven duurzaamheid erg belangrijk vinden. Ook leuk om een leuke canvas tas te vullen met allerlei kantoorartikelen, om vervolgens aan elke nieuwe werknemer te geven. Hierdoor zijn ze direct bekend met het bedrijf. Een canvas tas is erg handig in de zomer. Benieuwd naar andere leuke om te bedrukken? Je vindt ze hier!