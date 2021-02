Microsoft komt in maart met nieuwe draadloze Xbox-headset

Microsoft wil de markt van kwaliteitsvolle gaming headsets betreden met een nieuwe Xbox Wireless headset. Zoals de naam al aangeeft gaat het om een draadloze koptelefoon welke compatibel moet zijn met de game consoles en Windows 10 PC’s.

Xbox Wireless Headset

Microsoft heeft de headset voorzien van nieuwe technieken waaronder bluetooth en een eigen draadloze protocol. Hierdoor kan de controller direct verbonden worden in vergelijking met de controllers.

Volgens de fabrikant beschikt de headset over een tweetal ‘beamforming-microfoons’ waardoor de headset beter in staat is om stemgeluiden te scheiden van achtergrondlawaai. Volgens Microsoft is de accuduur goed voor zo’n vijftien uur.

Verkrijgbaarheid

De Xbox Wireless Headset is beschikbaar vanaf 16 maart, voor een adviesprijs van 100 euro.