3 opties voor gave domotica die je kunt installeren om van je huis een smart home te maken

Ooit was het ‘huis van de toekomst’ een mooie fantasie, maar ook niet meer dan dat. Anno 2021 zorgt domotica ervoor dat allerlei zaken in huis geautomatiseerd kunnen worden en vanaf één apparaat bediend kunnen worden. Ook van afstand. Zo kun je dus van je eigen woning een huis van de toekomst maken. Het enige wat je daarvoor nodig hebt naast de apparaten in kwestie, is werkende wifi en het juiste gereedschap om bepaalde apparaten te plaatsen. We bespreken drie opties voor gave domotica die je kunt installeren om van je huis een smart home te maken.

Slimme thermometer

Van afstand de temperatuur in huis kunnen regelen, dat kan ontzettend handig zijn. Zo kun je een warm huis hebben wanneer je thuis komt. Je kunt bij afwezigheid voor het beste klimaat voor je binnenplanten zorgen. Je kunt ervoor zorgen dat de temperatuur op het juiste niveau is dat gezondheid is voor je huisdieren. Maar bovenal kun je er op deze manier voor zorgen dat je niet meer energie verbruikt dan nodig is. Hoeft de verwarming niet aan, dan kun jij daar van afstand voor zorgen. Stel je voor dat je op vakantie gaat in de winter en de buitentemperaturen opeens veel hoger zijn dan je voorzien had. Dan is het toch handig dat je op je vakantiebestemming de thermometer thuis kunt bedienen?

Verlichting met eindeloze opties

Veel mensen hebben nog standaardverlichting in huis zonder al te veel opties. Dit terwijl je verlichting veel kan doen voor de sfeer in huis. Er bestaan systemen die je in staat stellen om allerlei kleuren licht aan te zetten en te dimmen en dit soort zaken ook in te programmeren. Je kunt dit met behulp van je smartphone bedienen. Zo kun je er ook voor zorgen dat verlichting automatisch aangaat in de ochtend tijdens de donkere dagen van het jaar. Kijk je naar je een voetbalwedstrijd van je favoriete club, dan zet je verlichting in de clubkleuren aan. De mogelijkheden zijn enorm en eigenlijk best gaaf.

Slimme sloten

Nooit meer hannesen met sleutels? Maak dan je huis open en op slot met je smartphone. Ook sloten kunnen tegenwoordig immers ‘smart’ zijn. Niet allee kun je zo jezelf toelaten, je kunt ook op afstand andere autoriseren om zichzelf binnen te laten met behulp van hun smartphone. Zo hoef je nooit meer sleutels uit te lenen. Uiteraard kun je de autorisatie ook weer intrekken. Verhuur je ruimte via AirBnB, dan is dit ook een ideale oplossing die ervoor zorgt dat je niet meer zelf aanwezig hoeft te zijn om sleutels te overhandigen.

Dit is natuurlijk nog meer een selectie van wat er allemaal mogelijk is met domotica. Zo kun je ook nog de gordijnen automatisch openen en sluiten en een spraakassistent inschakelen die je opdrachten kunt geven. Het huis van de toekomst is dus geen toekomst meer!