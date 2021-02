Samsung Galaxy A32 4G officieel: komt ook naar Nederland

Samsung heeft de nieuwe Galaxy A32 4G uitgebracht. De nieuwe smartphone komt officieel ook naar Nederland rond maart. Het gaat hierbij om een goedkopere 4G-variant van het toestel. Eerder verscheen al de duurdere 5G-versie.

Samsung Galaxy A32 4G

Samsung heeft met de Galaxy A32 4G een nieuwe smartphone op de markt gebracht. De Galaxy A32 is de 4G-variant van de populaire smartphone. In januari verscheen de 5G-versie.

Voor de A32 4G heeft Samsung een iets kleiner 6,4-inch scherm gebruikt. Het gaat hierbij om een AMOLED-paneel in plaatst van een LCD-paneel. Dit scherm biedt ook ondersteuning voor een hogere verversingssnelheid van 90 Hz. Onder het scherm is er een vingerafdrukscanner verwerkt terwijl deze bij de 5G-versie aan de zijkant was te vinden.

Onder de motorkap van de smartphone is er 4/6 of 8GB aan werkgeheugen te vinden en daarnaast 64 of 128GB aan interne opslag. Om welke chipset het gaat is vooralsnog onbekend. De Galaxy A32 werkt verder op Android 11 en beschikt over een 5000mAh accu.

De prijs van de smartphone is vooralsnog onduidelijk. De 5G-versie verscheen voor 279 euro.