Opslag PlayStation 5 deze zomer uit te breiden via extra SSD

Gebruikers van de PlayStation 5 kunnen vanaf de zomer de interne opslagcapaciteit van de PlayStation 5 uitbreiden via een tweede SSD.

Uitbreiding PlayStation 5

Sony komt deze zomer met een nieuwe update welke het mogelijk maakt om de PlayStation te voorzien van een extra schijf. Het gaat hierbij om een M.2 SSD welke via de uitbreidingssleuf gemonteerd kan worden in de PlayStation 5. De M.2-sleuf staat momenteel softwarematig uitgeschakeld. Door het verwijderen van de zijpanelen is het mogelijk om de M.2-sleuf te bereiken.

Niet alle M.2 SSD’s werken voor de PlayStation. Sony zal de ondersteunende schijven nog gaan aankondigen. De PlayStation 5 wordt geleverd met een 825 GB SSD, waarvan ruim 667 GB bruikbaar is voor de consument. De nieuwere en grotere games zijn al snel russen de 50 en 100GB.

Voorraad

Nog altijd is de PlayStation 5 in Nederland lastig te verkrijgen. Er is momenteel zo goed als geen voorraad door het tekort aan chips. Mogelijk blijft de console tot in het najaar nog moeilijk verkrijgbaar wereldwijd en in Nederland.