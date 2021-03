Sonos werkt aan nieuwe Sonos Move Mini smart speaker

Sonos werkt aan een nieuwe draagbare smart speaker, blijkt uit documenten van FCC. Onder de naam Sonos S27 is de nieuwe speaker opgedoken. Het gaat hierbij om een Sonos Move Mini. De nieuwe speaker is een kleine variant ten opzichten van de huidige Sonos Move.

Kleinere Sonos Move Mini

Vorig jaar verscheen de Sonos Move. De eerste draadloze speaker van Sonos welke beschikt over een ingebouwde accu. In tegenstelling tot andere producten was er een behoorlijk nadeel te vinden in het gewicht en de grote. Daar komt mogelijk binnenkort verandering in: in gepubliceerde FCC documenten lijkt het erop dat er een kleinere versie onderweg is.

Als we de documenten vanuit de FCC mogen geloven beschikt de nieuwe kleine smart speaker over een draadloze oplader, Bluetooth en WiFi 5. De huidige Sonos Move heeft ondersteuning voor WiFi 4.

Tem opzichten van de Sonos Move zal de kleinere versie hierdoor vooral een stuk compacter worden.