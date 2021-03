PlayStation 5 kopen? Binnenkort mogelijk nieuwe voorraad

De PlayStation 5 verscheen op 19 november 2020 in Nederland, maar is vrijwel niet te verkrijgen in Nederland. Wereldwijd zijn er voorraadproblemen en loopt de productie vanwege tekorten met de chips minimaal. De verwachting is dat de problemen nog enkele maanden zullen aanhouden. Echter worden er nog wel kleine batches verwacht met een levering van de PlayStation 5 in Nederland. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld Bol.com en CoolBlue.

Voorraad PlayStation 5

De PlayStation 5 is inmiddels al enkele maanden lastig te verkrijgen en de afgelopen weken is er vrijwel geen nieuwe voorraad verschenen. Toch lijkt het erop dat er een aantal nieuwe consoles worden verwacht in Nederland.

Bol.com

Als een van de grootste retailers heeft Bol.com normaal gesproken de grootste voorraad. Al enkele weken is er geen nieuwe voorraad bij Bol.com verschenen. Of en wanneer de nieuwe levering beschikbaar komt bij Bol.com is nog onduidelijk.

Wel is het verstandig om je in te schrijven op de nieuwsbrief service. Bij de laatste levering ontvingen de consumenten voorraad een mail met daarin het nieuwe voorraad moment. Vul hier je mailadres in bij Bol.com. Voor Nederland is de kans vooralsnog het grootst bij Bol.com.

Bekijk het aanbod op de site van Bol.com

Coolblue

Coolblue heeft inmiddels de eerste bundels vrijgegeven op de site. Het gaat hierbij om een Spider-Man, FIFA 21 en Black Ops: Cold War bundel. De verwachting is hierdoor dat er mogelijk een nieuwe voorraad moment komt waarbij ook de eerste bundels verkrijgbaar zijn. Bekijk het aanbod bij Coolblue.

Amazon

Ook bij Amazon zijn de verwachtingen hoog. Amazon is veruit een van de grootste retailers met nieuwe voorraad. Voor de Nederlandse markt is het verstandig om de Duitse Amazon goed te blijven checken. Bekijk het aanbod op de site van Amazon.