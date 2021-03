Grayscale overweegt meer keuze voor investeerders met Polkadot, Chainlink en Cardano

Grayscale heeft de afgelopen maanden volop geïnvesteerd in Bitcoin. Het fonds bekijkt nu de mogelijkheid om meer cryptomunten aan te bieden voor de institutionele partijen. Dat blijkt uit een persbericht van vrijdag 26 februari.

We’re always seeking ways to better meet growing investor demand for exposure to digital assets through familiar, secure, and regulated investment products. That’s why we’re considering several new digital assets for potential new product offerings. https://t.co/U3fTKIb5SG

— Grayscale (@Grayscale) February 26, 2021