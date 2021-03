Sim Only vergelijken in Nederland; Tips voor vergelijken van de aanbieders

Wil je graag een abonnement voor je smartphone waarmee je niet vastzit aan een smartphone of een lang doorlopend contract. Via sim only is het mogelijk om flexibel een abonnement af te sluiten welke is voorzien van data, sms en belminuten. In dit artikel zetten we de mogelijkheden voor je uiteen als het gaat om een sim only abonnement.

Sim only vergelijken

Sim only aanbieders hebben momenteel verschillende aanbiedingen welke zijn gericht op zowel een maandelijks als jaarlijks contract. In de meeste gevallen gaat het om een jaarcontract, waarmee de maandelijkse kosten relatief laag zijn. Uiteraard zijn er ook vele aanbieders welke een flexibel maand abonnement aanbieden voor een hoger bedrag welke je elke maand kan opzeggen. De meeste korting krijg je met een 24-maandencontract. Het is dus belangrijk om voor jezelf na te gaan: blijf ik een jaar of twee of is het voor een korte periode.

Uiteraard is het altijd verstandig om te starten met sim only vergelijken en te bekijken welke aanbieders het goedkoopste zijn met de hoeveelheid data, minimale netwerk eisen en belminuten. Kijk naast de maandelijkse kosten ook goed naar het verbruik in het buitenland en de kosten buiten de bundel.

Aantal minuten

De prijs van een sim only abonnement is vooral gericht op het aantal belminuten, hoeveelheid data en netwerk functionaliteiten. Bel je niet veel, dat is het niet nodig om een grote bundel te nemen met veel belminuten. Gaat het om een paar gesprekken per week, is 100 belminuten vaak voldoende. Bel je dagelijks heel veel, dan zijn er bundels met onbeperkt bellen. Deze zijn duurder, maar kan je wel eindeloos mee bellen.

Datagebruik

Apps als Facebook, internet en WhatsApp gebruiken data. Steeds meer toepassingen maken gebruik van data. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om alleen van het wifi-netwerk thuis of op het werk te gebruiken en sim only alleen te gebruiken voor de belminuten. Maar vrijwel de grootste doelgroep maakt ook onderweg gebruik van data.

Handige apps als Google Maps voor het navigeren gebruik veel data. Het is hierdoor goed om vooral naar je gedrag te kijken. Indien je minimaal gebruik maakt van apps of data is een kleinere bundel voldoende. Wil je ook af en toe op YouTube, Spotify of andere apps is een grotere bundel aangeraden om binnen de bundel te blijven.

Sim only

Sim only heeft als grootste voordeel dat het goedkoper is in vergelijking met een abonnement waarbij je ook een toestel zal ontvangen. Ook heb je de mogelijkheid om bij de meeste providers maandelijks flexibel je abonnement aan te passen, waarmee je data en belminuten flexibel kan aanpassen.