OnePlus Nord ontvangt stabiele Android 11 update

OnePlus is begonnen met de uitrol van Android 11 voor de OnePlus Nord smartphone. Het bedrijf heeft de versie twee maanden geleden via een open beta vrijgegeven.

Android 11

Inmiddels is de stabiele versie vrijgegeven voor de OnePlus Nord. De update is voorzien van Android 11 en OxyenOS 11. Naast de nieuwe functionaliteiten komt de update met een aantal verbeteringen gericht op de performance van het toestel.

Indien de update beschikbaar is zal je automatisch een melding ontvangen op het toestel. OnePlus rolt zijn updates geleidelijk uit, waardoor het enige tijd zal duren voordat de grote doelgroep toegang zal krijgen tot de update. Het is ook mogelijk om handmatig te checken of de update te downloaden is. Open hiervoor de instellingen op je OnePlus Nord, ga naar ‘Systeem’ en kies vervolgens voor ‘Systeemupdates’.

OnePus Nord

De OnePlus Nord is een middenklasser welke is gericht op het middensegment. OnePlus verkoopt de smartphone voor 399 euro.