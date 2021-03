Belastingdienst beperkt aantal actieve gebruikers voor aangifte

De Belastingdienst beperkt het aantal mensen welke tegelijkertijd aangifte kunnen doen via de online tool of app. Sinds maandagochtend zijn er problemen met het aangifte platform, de storing is nog steeds niet opgelost. Buiten de storing is er ook een flinke toename van het aantal bezoekers.

Problemen Mijn Belastingdienst

Door de storing is het in sommige gevallen niet mogelijk om aangifte te doen. De nieuwe beperking is vooral ingericht om het ICT-landschap stabiel te houden en te zorgen dat er tijdens de aanvraag geen problemen ontstaan bij het indienen.

De technische storing is behoorlijk hardnekkig. Volgens een woordvoerder gaat het niet om een overbelaste server of om een DDoS-aanval.

De status voor Mijn belastingdienst is nog altijd;

“Door een ernstige technische storing kunt u problemen ondervinden op Mijn Belastingdienst. We zijn druk bezig met de oplossing van dit probleem. Onze excuses voor het ongemak”.