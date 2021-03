Xiaomi Redmi K40 komt naar Europa als Poco F3 smartphone

Het merk Poco, is een dochter van Xiaomi. Poco richt zich vooral op het goedkopere segment en komt binnenkort met een nieuwe smartphone. Binnenkort komt de nieuwe Poco F3 smartphone naar Europa.

Nieuwe Xiaomi Redmi K40 smartphone

Uit een FCC-keuring is de informatie zichtbaar over de nieuwe Poco F3 smartphone. Als we goed kijken naar de specificaties gaat het om de vorige week aangekondigde Redmi K40-smartphone. Voor de Europese markt zal de smartphone verschijnen in de vorm van de Poco F3 smartphone.

Volgens Abhishek Yadav heeft de smartphone al een FCC keuring ondergaan. De specs komen overeen met de Redmi K40 aangezien het gaat om een rebranded toestel, welke vorige week verscheen voor de Chinese markt.

Onder de motorkap is er een Snapdragon 870-soc te vinden. De accu heeft een capaciteit van 4520mAh en kan laden via een 33W snellader. Verder ontbreekt ook geen triple-camera met een 48MP hoofdlens, 8MP groothoek en 5MP macrolens. Verder is er op de smartphone een 6,67-inch Full HD+ AMOLED scherm te vinden met een 120Hz frequentie.

De verwachting is dat de smartphone binnenkort zal verschijnen. Adviesprijzen zijn vooralsnog onbekend.