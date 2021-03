Kuo; Apple komt met nieuwe iPhone SE met 5G

Er zijn weer nieuwe geruchten opgedoken over de nieuwe iPhone SE. Volgens analist Ming-Chi Kuo komt in de eerste helft van 2022 de nieuwe iPhone SE op de markt met 5G en een snellere chip.

Over de nieuwe iPhone SE zijn al meerdere geruchten verschenen. Het huidige iPhone SE model verscheen in 2020. De bekende analist Ming-Chi Kuo denkt echter dat we pas in 2022 een nieuwe versie van de iPhone SE kunnen verwachten.

iPhone SE

Volgens Kuo heeft de nieuwe iPhone SE een snellere chipset onder de motorkap en werkt de iPhone SE ook met het 5G-netwerk. Het uiterlijk zal voor het grootste deel hetzelfde blijven met een 4,7-inch scherm.

Op dit moment is er een A13 Bionic-chip te vinden in de smartphone. De verwachting is dat er een A14 of de chip van de nieuwe iPhone 13 gebruikt zal worden.

Vooralsnog gaat het om geruchten en is het wachten op meer geruchten en een aankondiging. Als we de geruchten vanuit Kuo mogen geloven komt de smartphone in 2022 op de markt.