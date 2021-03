Meer verkopen via marketplaces zoals Bol.com en Amazon

Het verkopen van producten is tegenwoordig op meerdere manieren mogelijk. Naast een eigen webshop zijn er vele onlinemogelijkheden via social media platformen en integraties met platforms als Amazon en Bol.com. Voor Nederland is het mogelijk om producten te verkopen via Bol.com en Amazon NL. Hierdoor bereik je direct een grote doelgroep met enorm veel consumenten.

In tegenstelling tot het bouwen en starten van een eigen webshop is het vrij eenvoudig om te starten op marketplaces met behulp van integraties om de producten onder de aandacht te brengen van een grotere doelgroep. Een grotere doelgroep geeft vrijwel direct een groei en hogere online omzet.

Zakelijke verkopen

Via platformen als Bol.com is het mogelijk om als zakelijke verkoper producten te verkopen. Aanmelden is gratis en het assortiment toevoegen is verschillende manieren mogelijk zoals een handmatige import of via een API. Hierdoor is Bol.com zakelijk verkopen vrij eenvoudig.

Om een succes te maken van de Bol.com verkopen zijn er een aantal belangrijke zaken. Zo is het van belang dat de prijs interessant is voor het platform. Indien de verhoudingen afwijken van het gemiddelde en je blijft vasthouden aan de hogere prijs kom je al snel lager in de zoekresultaten.

Ook de ervaring van de klant is belangrijk. Wanneer klanten bestellingen regelmatig annuleren, te vaak terugsturen of een lage beoordeling geven, heeft dit invloed op de resultaten. Bol.com heeft als doel om de servicenorm hoog te houden. Wanneer je met de verkopen onder de norm duikt zal je dit terugzien in de resultaten.

Bol.com heeft het recht om een bemiddelingsbijdrage in te nemen per product. De bijdrage is gericht op een vast percentage per product en een percentage van de verkoopprijs. Wel betaal je hierbij alleen wanneer je ook iets verkoopt. Voor de commissie krijg je wel veel klantbereik en een kwalitatief platform waarop de producten zullen verschijnen.

Verkopen via social media

In Nederland zijn er ook mogelijkheden op diverse social media platformen. Via Facebook Shopping is het mogelijk om producten te verkopen via een facebookpagina. Via Facebook Shopping is het mogelijk om voor consumenten storefronts in te richten op Facebook en Instagram.

Vooralsnog worden de gebruikers in Nederland via Facebook Shopping doorverwezen naar de webshop. In de Verenigde Staten is er via Facebook ook een betaalfunctionaliteit.

Verkopen via Amazon

Heb je plannen voor een internationale verkoop? Met krijg je vrijwel direct toegang tot een enorme doelgroep over verschillende landen. Net als bij Bol.com heeft Amazon een partner programma. De aanmelding bij Amazon is in vergelijking met Bol.com lastiger. Vooral de optimalisatie van groot belang bij Amazon. Dit heeft vooral te maken met de flinke concurrentie op het platform vanuit verschillende aanbieders en landen.

Denk hierbij aan de juiste positioning, concurrentieonderzoek, content en de juiste marketing voor de producten.